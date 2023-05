Pistocchi: "Napoli già in vacanza, pessimo arbitraggio di Cosso e del Var"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli a Monza.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli a Monza: "Un buon Monza brillante ed efficace batte un Napoli già in vacanza e senza quattro titolari. Un gol per tempo, Dani Mota nel 1° e Petagna nel 2°, le parate di Di Gregorio- migliore in campo- e il pessimo arbitraggio di Cosso e del Var Fourneau, che negano a Osimhen un netto calcio di rigore, determinano la 4° sconfitta dei Campioni d’Italia".