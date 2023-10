Pistocchi: “Napoli solido e organizzato riparte con una vittoria importante! Tutti sopra il 6”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Verona

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Verona: “Il Napoli riparte con una vittoria importante, 3:1 sull’Hellas Verona, in una gara iniziata distrattamente-due belle parate di Meret su palle inattive-sbloccata con un bel gol di Politano, dominata e messa in banca dalla doppietta di Kvarathskelia, riaperta dopo il gol dell’1:3 di Lazovic, con Meret autore di tre parate importanti. Con il rientro di Rrhamani e Mario Rui. Napoli più solido, organizzato e buona partita di Raspadori, Politano e Lobotka, in crescita Cajuste, ottimo Kvarathskelia, insomma tutti sopra la sufficienza. L’Hellas Verona male male nel 1^Tempo, meglio nel secondo, ma rimangono troppi errori in fase difensiva”.