Pistocchi: "Su Pogba c'è qualcosa che non sappiamo! Non posso credere che sapesse..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, tramite i suoi account social ha detto la sua sulla vicenda Pogba, centrocampista della Juventus squalificato

tramite i suoi account social ha detto la sua sulla vicenda Pogba, centrocampista della Juventus squalificato oggi per quattro anni per aver fatto uso di sostanza dopanti. Questo il commento del collega su Twitter:

"Eppure non posso credere che Pogba, uno sportivo che guadagna milioni, seguito da uno staff di procuratori e medici, abbia potuto fare in modo consapevole uso di sostanze proibite. Non oggi, non nel 2024. C’è qualcosa che non sappiamo, qualcosa che solo lui sa, e che dovrebbe raccontare. Per il campione che è stato, e per l’uomo che sarà da oggi in avanti".