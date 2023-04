Pistocchi sul volantino minaccioso da Bergamo: “Grave e pericoloso, esporrò anche io una bandiera azzurra!”

"Lede la libertà di espressione e umilia il diritto sacrosanto dei tifosi del Napoli di gioire per un successo atteso, esaltante e meritato".

Ancora minacce ai napoletani da parte di tifoserie di altre squadre. Stavolta sono i tifosi di Bergamo ad intimare ai napoletani presenti nella loro città di non festeggiare lo scudetto. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta così su Twitter: "Questa iniziativa, e le altre che sono nate a Varese, Torino, Salerno, è grave, pericolosa, ingiusta. Lede la libertà di espressione e umilia il diritto sacrosanto dei tifosi del Napoli di gioire per un successo atteso, esaltante e meritato. Per questo domani andrò ad acquistare una bandiera del Napoli, e se il Napoli sarà Campione la esporrò sul balcone di casa. Perché vinca lo Sport e non la violenza".