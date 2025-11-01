Pistocchi: "Un ottimo Como mette in difficoltà il Napoli, che ha poca qualità in costruzione"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Como, terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli frena, 0:0 contro un ottimo Como, e ringrazia ancora una volta il suo portiere, Milinkovic Savic, che nel primo tempo para il rigore centrale di Morata.

Partita ben giocata dai ragazzi di Fabregas, a viso aperto e con tante idee, che con personalità, tecnica e possesso palla hanno messo in seria difficoltà i campioni d’Italia, mentre il Napoli è stato quasi sempre obbligato a cercare la soluzione da fuori area, per la poca qualità nella costruzione e nella finalizzazione. Risultato finale 0:0, ma partita piacevole".