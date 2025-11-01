Pistocchi: "Un ottimo Como mette in difficoltà il Napoli, che ha poca qualità in costruzione"

Pistocchi: "Un ottimo Como mette in difficoltà il Napoli, che ha poca qualità in costruzione"TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:40Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Como, terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli frena, 0:0 contro un ottimo Como, e ringrazia ancora una volta il suo portiere, Milinkovic Savic, che nel primo tempo para il rigore centrale di Morata.

Partita ben giocata dai ragazzi di Fabregas, a viso aperto e con tante idee, che con personalità, tecnica e possesso palla hanno messo in seria difficoltà i campioni d’Italia, mentre il Napoli è stato quasi sempre obbligato a cercare la soluzione da fuori area, per la poca qualità nella costruzione e nella finalizzazione. Risultato finale 0:0, ma partita piacevole".