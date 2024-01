"Pocho, tieni duro!": il fratello di Lavezzi ringrazia Napoli per lo striscione

Puntuale è arrivato il ringraziamento da parte della famiglia Lavezzi. Il fratello Diego ha pubblicato tra le sue storie l'immagine dello striscione

Ezequiel Lavezzi resta nel cuore di Napoli e dei napoletani. In questo periodo complicato, in cui l'ex attaccante azzurro sta facendo i conti con alcune dipendenze e con dei problemi di salute, la città ha voluto far sentire il suo sostegno al suo vecchio idolo con uno striscione mostrato durante Napoli-Salernitana "Pocho, tieni duro".

Puntuale è arrivato il ringraziamento da parte della famiglia Lavezzi. Il fratello Diego ha pubblicato tra le sue storie l'immagine dello striscione esposto sabato al Maradona, facendo capire di aver apprezzato tramite un emoji. Di seguito riportiamo l'Instagram Story di Diego Lavezzi.