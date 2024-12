Video Polemiche per l'esultanza di Floriani Mussolini: tifosi Juve Stabia fanno il saluto romano?

Nell'ultimo weekend di Serie B ha fatto discutere l'esultanza del 'Menti' di Castellammare di Stabia alla rete di Romano Floriano Mussolini contro il Cesena. Come riporta La Repubblica, le immagini sono abbastanza sfocate e finiscono anche per questo motivo per alimentare i dubbi, piuttosto che fugarli. Ma forse la verità sta come spesso capita nel mezzo, perché bisogna fare un distinguo tra l’esultanza “ politicamente corretta” della maggior parte dei tifosi della Juve Stabia e quella della minoranza che ha invece festeggiato il gol della vittoria contro il Cesena con il saluto romano. Il caso fa discutere soprattutto per il cognome e le generalità dell’autore della rete decisiva: Romano Floriani Mussolini, difensore di 22 anni con un albero genealogico ingombrante di suo e ancora di più nel caso specifico, essendo il pronipote del duce e il figlio dell’ex eurodeputata Alessandra.

Allo stadio Romeo Menti ieri pomeriggio era diventato l’eroe del giorno improvvisandosi bomber e regalando tre punti molto preziosi alla sua squadra. Quando lo speaker ufficiale ha urlato più volte e a squarciagola il suo nome, però, la festa si è trasformata immediatamente in un caso per la reazione degli spettatori presenti in tribuna. Di seguito le immagini.