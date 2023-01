Politano dopo il primo ko: "Non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare"

Matteo Politano, attaccante azzurro, non fa drammi sul proprio account Instagram dopo la sconfitta del Napoli a San Siro contro l'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano, attaccante azzurro, non fa drammi sul proprio account Instagram dopo la sconfitta del Napoli a San Siro contro l'Inter: "Non cambia niente. Non cambiano le nostre ambizioni, non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare".