Politano esulta sui social: "Vittoria che pesa tantissimo, tre punti per un nuovo inizio"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano esulta su Instagram per il successo contro una diretta concorrente per la Champions League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli espugna il Gewiss Stadium all'esordio del nuovo tecnico azzurro Walter Mazzarri, battendo l'Atalanta 2-1. L'attaccante del Napoli Matteo Politano esulta su Instagram per il successo contro una diretta concorrente per la Champions League: "Vittoria che pesa tantissimo, tre punti per un nuovo inizio".