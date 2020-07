Politano festeggia sui social: "3 punti importanti per chiudere al meglio il campionato"

Il calciatore del Napoli Matteo Politano, passato tra le fila anche del Sassuolo, ha commentato su Instagram la vittoria del Napoli per 2-0 sulla squadra di De Zerbi andata in scena ieri sera al San Paolo con i gol di Hysaj e Allan: "Aggiungiamo tre punti importanti alla nostra classifica, per chiudere al meglio il nostro campionato!"