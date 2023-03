L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha scritto un post sui social dopo il ko con la Lazio

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha scritto un post sui social dopo il ko con la Lazio: "Non si riesce sempre a vincere. Ma è il nostro spirito che ci ha portato così in alto. E quello non è mancato neanche oggi".