Politano sui social: "Rimpianti e rabbia. Ora 10 battaglie per tornare a vivere notti così"

Gli azzurri non hanno smaltito la delusione per la sconfitta di ieri contro il Barcellona e l'eliminazione dalla Champions League. Ma non c'è tempo per piangersi addosso, per il Napoli restano le ultime 10 partite di campionato per provare a riqualificarsi per la prossima Champions.

In merito l'attaccante azzurro Matteo Politano scrive su Instagram: "Rimpianti e rabbia. Ora dieci battaglie di anima e cuore per tornare a vivere notti così".