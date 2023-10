Polonia, prima da capitano per Zielinski: "Un grande onore e orgoglio"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri Piotr Zielinski ha giocato e vinto 2-0 con la sua Polonia contro le isole Far Oer nel match di qualificazione a Euro 2024. Il centrocampista del Napoli, che per l'occasione ha indossato per la prima volta la fascia di capitano della sua nazionale, si è reso protagonista fornendo l'assist del primo gol polacco. Al termine del match l'azzurro ha commentato così su Instagram: "È stato un grande onore e orgoglio poter rappresentare la Polonia con la fascia di capitano".