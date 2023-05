Portici, il Sindaco annuncia: "Stiamo organizzando un'iniziativa per lo scudetto del Napoli"

Continuano le celebrazioni per il terzo Scudetto del Napoli sia in città che in provincia.

Continuano le celebrazioni per il terzo Scudetto del Napoli sia in città che in provincia. Enzo Cuomo, Sindaco di Portici, ha annunciato un'iniziativa sui propri social: "Stiamo organizzando un'iniziativa sullo scudetto del Napoli e sul calcio con eccezionali ospiti e qualche sorpresa. L'incontro si terrà Lunedì 22 maggio alle 18 presso il Galoppatoio Coperto nella Reggia di Portici con ingresso libero e parcheggio gratuito interno fino ad esaurimento posti. Con noi ci saranno un famosissimo scrittore, tre bravissimi giornalisti, e ........, ed in più tanti appassionati e tifosi. Nei prossimi post saremo più precisi. Appuntamento a Lunedì prossimo".