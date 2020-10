Positivi Napoli, Alvino spera nel rinvio di Juve-Napoli: "Napoli-Genoa un errore, ora vinca il buonsenso"

Due positivi al Coronavirus in casa Napoli: Piotr Zielinski e il collaboratore Giandomenica Costi. A pochi giorni dal big match con la Juventus, è scattato l'allarme a Castel Volturno. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sulla questione attraverso Twitter: "Errare è umano (aver fatto giocare Napoli-Genoa) ma perseverare è diabolico. Che vinca il buonsenso sul protocollo e sull'astrusità delle norme. In gioco c'è la salute non i tre punti!".

