Rai, Perillo: "Neres è incontenibile, è stato il migliore in campo contro il Qarabag"
di Davide Baratto

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato l'ultimo successo degli azzurri in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli batte meritatamente il Qarabag e torna in pista anche in Champions League.

Gara per nulla facile, ma gli azzurri la risolvono grazie alla mossa tattica di Antonio Conte, che nella ripresa toglie un difensore per inserire Politano, con l’effetto di dare più respiro e profondità alla manovra offensiva. Deciso McTominay, che nella seconda frazione di gioco ha giganteggiato. Benissimo David Neres, incontenibile, migliore in campo. Il tutto nella serata con Maradona nel cuore".