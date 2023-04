Ravezzani attacca Cuadrado: "Ennesima antisportività per sgraffignare un rigore"

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha commentato su Twitter la simulazione di Cuadrado nei minuti finali di Juventus-Napoli

