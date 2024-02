Razzismo contro Napoli, Ziliani: "Sala stampa di Sanremo peggio degli stadi"

La pagina Instagram di Sanremo è stata invasa da messaggi di razzismo contro la città di Napoli.

La pagina Instagram di Sanremo è stata invasa da messaggi di razzismo contro la città di Napoli. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani commenta così su X: "Perchè in realtà l'Italia è questa. Sul Fatto Quotidiano di domani parlo della balla della "sparuta minoranza" di tifosi colpevoli di atti razzisti o discriminatori negli stadi, balla che ci viene raccontata da decenni, mentre la verità è che si tratta spesso - in certi stadi in particolare - di una maggioranza e nemmeno tanto silenziosa. Sanremo ha certificato il tutto mostrando agli occhi di tutti la deriva della sala-stampa piena zeppa di giornalisti capaci di mostrarsi peggiori dei subumani tifosi degli stadi".