Retroscena Alvino: “ADL ha chiesto di posticipare l’inizio per agevolare ingresso dei tifosi”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha rivelato un retroscena: “È stato Aurelio De Laurentiis a chiedere il rinvio di mezz’ora dell’inizio di Napoli-Cagliari per agevolare l’ingresso dei tifosi allo stadio Maradona, dopo i controlli dei vigili del fuoco alla copertura che avevano ritardato l’apertura dei cancelli. Il rinvio ha consentito a tutti i tifosi in possesso di abbonamento e biglietti di assistere in tempo all’incontro”.