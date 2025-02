Foto Rifinitura al centro sportivo della Boreale ASD: il club romano ringrazia il Napoli

Il Napoli, questa mattina, ha effettuato l'allenamento di rifinitura in vista del posticipo di Serie A di stasera contro la Roma nel centro sportivo del club romano Boreale ASD.

Il club laziale, che attualmente milita in eccellenza, ha ringraziato il club partenopeo per la visita tramite un video sul proprio profilo Instagram: "Ringraziamo il Napoli che stamattina è venuto al campo per la rifinitura in vista della sfida di campionato di questa sera. È sempre un privilegio poter collaborare con grandi squadre per far entrare in contatto i nostri ragazzi con i loro idoli!".