Roma, Llorente esulta dopo il 2-0 al Napoli: "Vittoria spettacolare. Gran lavoro della squadra"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma supera 2-0 il Napoli all'Olimpico e sale così al sesto posto scavalcando proprio la squadra allenata da Walter Mazzarri. Un successo maturato nella seconda parte di ripresa grazie ai gol di Pellegrini e Lukaku con gli azzurri ridotti prima in dieci per il rosso a Politano e addirittura in nove nel finale per l'espulsione di Victor Osimhen.

Al termine del match, il difensore giallorosso Diego Llorente ha postato sul proprio profilo Instagram: "Vittoria spettacolare e molto importante per recuperare le buone sensazioni. Grande lavoro da parte della squadra e grande sostegno da parte dei tifosi! Continuiamo!!! Daje Roma!".