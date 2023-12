Rrahmani premiato in Kosovo: è il miglior calciatore del 2023

renderlo pubblico è stato lo stesso calciatore del Napoli, pubblicando diverse stories su Instagram

Amir Rrahmani è stato premiato come miglior giocatore kosovaro della passata stagione. A renderlo pubblico è stato lo stesso calciatore del Napoli, pubblicando diverse stories su Instagram del premio ricevuto. A fare la differenza lo scudetto vinto in maglia Napoli da parte del centrale classe ’94, che in questa stagione però sta avendo diverse difficoltà dopo l'addio di Kim.