Il Napoli batte il Verona 2-1 in rimonta al Maradona. Amir Rrahmani, difensore azzurro ed ex del match, ha commentato con un post su Instagram l'importante vittoria in ottica quarto posto, ottenuta dai campioni d'Italia: "Bella giornata oggi!".