S. Esposito: "L'anno scorso abbiamo dimostrato come vincere, ma il calcio italiano non è ancora pronto"

Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra”, ha commentato la sconfitta del Napoli in finale di Supercoppa italiana contro l'Inter: "Grazie Ragazzi!!! Lo scorso anno abbiamo dimostrato come vincere . Ma il calcio italiano non è ancora pronto. Razzismo, debiti, favoritismi, Vvar a comando, due pesi e due misure. Oltre i colori credo che ognuno di noi debba chiedersi se è questo il calcio che vogliamo".