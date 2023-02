Scontro Caressa-Bucciantini a Sky sul possesso palla: l'esilarante tweet di Ziliani

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito allo scontro a Sky Sport tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini sul possesso palla Paolo Ziliani ha ironizzato così su Twitter: "Dopo aver dimostrato che non c’è possesso di palla tra il momento del passaggio e quando la palla arriva, Caressa dimostrerà che non c’è possesso di denaro tra il momento in cui il bancomat lo emette e quando lo si raccoglie. Per due secondi quel denaro è anche tuo: affrettati!