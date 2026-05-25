Scotto: “Conferenza Conte deludente, i criticoni da salotto ci sono ovunque”

Scotto: “Conferenza Conte deludente, i criticoni da salotto ci sono ovunque”
Oggi alle 00:00Dai social
di Antonio Noto
"Forse infastidito dalla presenza di Aurelio De Laurentiis, ha trasformato il momento dei saluti in una chiacchierata da bar con pure qualche battibecco".

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato la conferenza stampa d'addio di Antonio Conte al Napoli attraverso il proprio account X: "Deludente la conferenza di addio di Antonio Conte al Napoli. Forse infastidito dalla presenza di Aurelio De Laurentiis, ha trasformato il momento dei saluti in una chiacchierata da bar con pure qualche battibecco. Peggio il finale, con le accuse ai 'criticoni' da salotti, che esistono ovunque".