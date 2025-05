Scotto: "Conte ha urlato una parola per tutta la gara, è quella che servirà per lo Scudetto..."

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio degli azzurri di Conte contro il Genoa: "Il Napoli si gioca il "bonus" pareggio contro il Genoa, ma resta davanti all'Inter, che ha battuto il Torino. Non serve guardare indietro, ma sarà obbligatorio vincere a Parma e prepararsi a fare altrettanto col Cagliari.

Domenica - prosegue Scotto - una trasferta non facile contro una squadra non ancora salva. Tanto orgoglio del Genoa, poca lucidità per il Napoli, che ha sbagliato tanto a centrocampo dopo l'uscita lampo di Lobotka. Conte ha urlato "testa" per tutta la gara: è quella che serve per portare a casa uno scudetto che è ancora nelle mani degli azzurri".