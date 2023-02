Scotto: "Non è stata una goleada solo per due motivi"

Il giornalista Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Poteva essere una goleada per la manifesta superiorità del Napoli, ma la gestione delle energie e l'ingenuo rosso di Mario Rui hanno portato gli azzurri a gestire, una volta tanto. Zero pericoli per Meret e vantaggio che ritorna a +18. Il campionato del Napoli è sempre un assolo".