Scotto: "Stadio semi-muto, una vera tristezza nella stagione più bella"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto su Twitter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto su Twitter: "Sono serate storte che capitano anche alla squadra più forte del campionato. La Lazio attenta e che dà tutto, e un po' di sfortuna (traversa di Osimhen) e imprecisione per un Napoli che non perde nulla. Peccato per lo stadio semi-muto, una vera tristezza nella stagione più bella".