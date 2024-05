"Se c'è Leao poteva starci anche Kvara", polemiche social per le candidature del miglior attaccante di A

La Lega Serie A ha reso noti i candidati al MVP come migliore attaccante in stagione.

La Lega Serie A ha reso noti i candidati al MVP come migliore attaccante in stagione. In lizza per ricevere il premio ci sono: Lautaro Martinez, Vlahovic e Leao. Favoritissimo l'attaccante dell'Inter e capocannoniere del campionato con 24 reti finora.

Non sono mancate, però, le polemiche sui social per la scelta tra i migliori tre dell’attaccante del Milan, protagonista di una stagione altalenante (8 reti e 10 assist). In particolare i supporters del Napoli hanno evidenziato come Kvaratskhelia (11 gol e 8 assist) meritasse almeno una candidatura come portoghese.