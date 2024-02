"Sei andato al Lipsia per fare panchina", Elmas risponde ai tifosi sui social

Jesper Lindstrom ha deciso col suo assist per Ngonge la gara di domenica. L'ex Eintracht è stato tra i protagonisti del match

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom ha deciso col suo assist per Ngonge la gara di domenica. L'ex Eintracht è stato tra i protagonisti del match e ha scritto un post sui social. Tra centinaia e centinaia di commenti di tifosi azzurri, sotto al post spuntano tre fiamme da parte di Elmas.

Molti tifosi azzurri hanno sottolineato quanto Elmas mancasse in questo Napoli, ma tra i commenti è spuntata anche una provocazione: “Tu sei andato via per non fare la panchina e ora la fai là”. “Qui meglio si sta in panchina per questo” è stata la risposta dell'ex centrocampista azzurro.