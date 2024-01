Finalmente titolare e in campo per l'intero match Giovanni Simeone.

Finalmente titolare e in campo per l'intero match Giovanni Simeone. Il Cholito ha esultato sui social per la vittoria nel derby contro la Salernitana, proiettandosi verso la Supercoppa italiana: "Vittoria importante... Testa alla Supercoppa!".