Simeone dopo Indonesia-Argentina: “Una bella chiusura di una stagione spettacolare”

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria per 0-2 dell'Argentina in amichevole contro l'Indonesia. Un gol per tempo per la Seleccion Albiceleste, che ha aperto le danze grazie a Paredes e a inizio ripresa ha raddoppiato con l'ex atalantino Romero. Giovanni Simeone ha giocato nel finale del match entrando al minuto 85. Dopo il match, l’attaccante del Napoli si è così espresso sui social: “Orgoglioso di indossare la maglia della Nazionale e molto felice di essermi divertito con i miei compagni. Una bella chiusura di una stagione spettacolare… Vamos Argentina”.