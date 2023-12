Simeone emoziona i tifosi: "4 maggio 2023 lo ricorderemo per sempre, il Napoli siamo noi!"

Con un post sui social, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha voluto salutare il 2023 ricordando lo Scudetto raggiunto il 4 maggio alle 22.37

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un post sui social, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha voluto salutare il 2023 ricordando lo Scudetto raggiunto il 4 maggio alle 22.37: "Un anno che ricorderemo per sempre. Un anno di storia e di bellissimi ricordi !! Sopratutto per quel 4 Maggio alle 22:37. Un momento di gioia e di immensa felicità che rimarrà per sempre ! Auguro a tutti voi che questi ricordi, questi momenti vissuti insieme, ci possa unire ancora di più. Perché la forza del Napoli siamo tutti noi. OGGI E SEMPRE ! Forza Napoli ! ".