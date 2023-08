"Sono già molto ricco", la rivelazione di Osimhen all'amico di qualche mese fa

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha parlato su Twitter del carattere dell'attaccante del Napoli, rivelando alcune parole che gli ha ripetuto più volte: "Chi sono? Anche il suo agente non può dirgli cosa fare. Victor è una persona molto sicura e sa cosa vuole. Il mio compito è augurargli ogni bene ovunque si trovi. È già molto ricco e mi ha detto molte volte "anche se non gioco più a calcio, sono fatto per la vita".

Who am I ? Even his agent can’t tell him what to do. Victor is a very assured person and knows what he wants. My job is to wish him well wherever he stays. He is very rich already and told me many times “even if o don’t play football again, I am made for life.” https://t.co/RgXCISjUO8