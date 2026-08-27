Sorteggio Champions, Varriale: “Accettabile! Solo le 2 inglesi sono fuori portata”

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Il Napoli ha conosciuto le 8 avversarie della Fase Campionato di Champions League 2026/27. City e Arsenal gli ostacoli principali, secondo Enrico Varriale.

Il sorteggio di Montecarlo ha tracciato la strada del Napoli nella Champions League 2026/27. Gli azzurri affronteranno Manchester City, Arsenal, Club Brugge, Porto, Villarreal, Bodø/Glimt, Viking e Sabah. Quattro le gare in casa al Maradona, contro Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking, mentre in trasferta il Napoli sfiderà Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah.

Varriale: “Gli ottavi sarebbero già un bel traguardo”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X il sorteggio delle quattro italiane: "Manchester City in trasferta, Arsenal in casa, Brugge C, Porto T, Villarreal T, Bodø C, Viking C, Sabah T. Questi gli avversari del Napoli in Champions. Sorteggio accettabile con solo le 2 inglesi fuori portata. È andata bene all’Inter, cammino più difficile per la Roma (entrambe si troveranno contro Mourinho). Per il Como sulla carta è durissima. Comunque per le nostre squadre i play off sono l'obiettivo, non semplice, da centrare. Gli ottavi sarebbero già un bel traguardo, considerato il livello degli avversari”.