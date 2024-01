Soumarè out per “motivi personali”, c’entra il Napoli? Tifosi Siviglia furiosi sui social

Il centrocampista francese classe '99, quest’oggi non ha preso parte all’ultima gara del girone d’andata de La Liga contro l’Athletic Bilbao.

La Coppa d'Africa è alle porte e il Napoli ha intenzione di sostituire sul mercato una delle sue pedine più importanti, Zambo Anguissa, che sarà impegnato con il Camerun per la competizione continentale. L’idea è quella di coprire una zona nevralgica del campo con un giocatore di spessore, quantità e centimetri. Uno dei profili seguiti è Boubakary Soumaré del Siviglia (ma proprietà Leicester).

Il centrocampista francese classe '99, quest’oggi non ha preso parte all’ultima gara del girone d’andata de La Liga contro l’Athletic Bilbao. Il Siviglia ha comunicato che il suo forfait è legato a motivi personali non ben specificati, ma in Spagna fanno sapere che la sua esclusione possa essere legata al mercato e all’interesse del Napoli.

Questa notizia ha letteralmente scatenato i tifosi andalusi. “Che razza di scherzo è la voce di una cessione di Soumarè al Napoli?”, “Si porteranno via il migliore che abbiamo, Soumarè oggi non gioca per andare a Napoli”, “Si vocifera che se Soumarè andrà al Napoli, il Siviglia riceverebbe un indennizzo”, “Siamo morti senza Soumarè”, solo alcuni dei commenti che i tifosi del Siviglia stanno riversando sui social in queste ore.

Lo de Soumare traspasado al Napoles qué tipo de broma es? Se puede romper una cesión por traspaso de su club de origen? — Eu Distinzione (@Eu_Distinzione) January 4, 2024

De vergüenza encima nos van a quitar el mejor q tenemos soumare no juega hoy para ir al Nápoles de vergüenza lo q está haciendo el okupa y el calvo q se va escondiendo sin dar la cara nos vamos a segunda, eso sí los okupas se van con los bolsillos llenos — Jose Luis Torres (@JoseLui97001267) January 4, 2024

Corre el rumor de que Soumare se iría al Napoles recibiendo el Sevilla una indemnización. Están como locos por trincar lo que sea. Club a la deriva. — InfoSevillismo (@InfoSevillismo) January 4, 2024