Starace rassicura: "Ho parlato coi ragazzi: so che domani daranno l'anima come sempre"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, tramite un post sul suo profilo Instagram ci ha tenuto a rassicurare i tifosi in vista del big match di domani contro l'Inter: "Domani il cuore batte forte! La carica del mio caffè non mancherà! Serve la giusta dose di energia per vincere contro l'Inter e riprendere la corsa. Ho parlato con i ragazzi e so che daranno l'anima, come sempre.

Noi li aspettiamo carichi a mille!".