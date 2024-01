"Stasera me li mangio!", la carica di Mazzocchi verso la finale di Supercoppa

E' il giorno della finale di Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio in questa stagione. Il Napoli se lo giocherà con l'Inter a Riyad

E' il giorno della finale di Supercoppa Italiana, il primo trofeo in palio in questa stagione. Il Napoli se lo giocherà con l'Inter a Riyad, in Arabia Saudita, e nella formazione che sceglierà Walter Mazzarri dovrebbe essere confermato da titolare anche Pasquale Mazzocchi.

L'esterno prelevato questo gennaio dalla Salernitana, già titolare in semifinale contro la Fiorentina, ha espresso tutta la sua carica in una chat con un amico, resa pubblica da quest'ultimo. "Stasera me magn'!", "Me li mangio", le parole scritte dal laterale nativo di Barra.