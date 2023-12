Stop Juve, Varriale: “La solita, un tiro in porta e non raccoglie il massimo”

Enrico Varriale, giornalista, commenta così il pareggio della Juventus contro il Genoa: "Un punto d'orgoglio meritato dal Genoa che in rimonta ferma la Juventus. Ottima prova della squadra di #Gilardino contro la solita Juve che tira in porta una sola volta sul rigore di #Chiesa ma stavolta non trova il massimo con il minimo sforzo fallendo il sorpasso sull'Inter", le sue parole su Twitter.

