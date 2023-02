Terremoto in Turchia e Siria, la splendida iniziativa di Elmas che coinvolge 3 compagni di squadra

Sono salite a 41mila le vittime in Turchia e Siria per il terremoto che ha colpito le due nazioni tra il 5 e 6 febbraio.

Sono salite a 41mila le vittime in Turchia e Siria per il terremoto che ha colpito le due nazioni tra il 5 e 6 febbraio. Eljif Elmas, che prima di arrivare a Napoli giocava proprio nel campionato turco, ha condiviso sui Instagram un video in cui annuncia la vendita all'asta di alcune maglie degli azzurri in collaborazione con socratessahada. Il macedone ha messo all’asta la sua maglia insieme a quelle di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. I giocatori azzurri si sono dimostrati subito disponibili ad aiutare il compagno di squadra, il ricavato verrà totalmente devoluto alle popolazioni turche e siriane.