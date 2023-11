TN in Podcast - Il paradosso di Mazzarri e la frase che non va sottovalutata

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ep. 420 - Il paradosso di Mazzarri e la frase che non va sottovalutata

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Vanno fatte due considerazioni sul suo ritorno ricordando l'esperienza dal 2009 al 2013 con le notti magiche in Champions e la Coppa Italia vinta nel 2012.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione.