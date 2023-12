Torna la Superlega e Agnelli rispunta sui social: "Fino alla fine". Poi cita una canzone degli U2

Nella pioggia di reazioni alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è mancata neanche quella di Andrea Agnelli

Nella pioggia di reazioni alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è mancata neanche quella di Andrea Agnelli, fra i principali promotori del progetto Superlega nel 2021. L'ormai ex presidente della Juventus ha pubblicato un tweet con una citazione della canzone degli U2 "Where the streets have no name", chiuso da un inequivocabile "love football". Una sorta di rivincita verso i suoi detrattori, che nella didascalia riprende il celebre motto juventino: "Fino alla fine...".