Foto Travis Scott arrestato a Parigi: rissa con la maglia dell'ex Juve Chimenti

Notte brava a Parigi per Travis Scott. Il celebre rapper statunitense è stato fermato dalla polizia all'alba del 9 agosto nella capitale francese, dove in sono in corso le Olimpiadi. Le immagini di Scott sono divenute presto virali sui social per un curioso dettaglio. Infatti al momento del fermo indossava una vecchia maglia della Juventus con il numero 12, quella dell'ex portiere bianconero Antonio Chimenti.

Secondo quanto riporta Le Parisien citando fonti di polizia, il fermo è avvenuto attorno alle 5 del mattino presso l'hotel George V con l'accusa di atti di violenza contro una guardia di sicurezza che sarebbe intervenuta per dividere l'artista dalla sua guardia del corpo con la quale stava avendo un alterco. Il 33enne rapper sarebbe stato ubriaco e la polizia avrebbe dovuto attendere qualche ora prima di poterlo ascoltare per avere la sua versione dei fatti.