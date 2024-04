"Troppe critiche a Di Lorenzo", a difenderlo ci pensa Mertens: il gesto sui social

TuttoNapoli.net

"Vedo che si sta criticando un pò troppo Di Lorenzo, soprattutto in questo ultimo periodo. Sono praticamente cinque anni che indossa la maglia azzurra, ed ha sempre dato il massimo, ha onorato e sudato la maglia, sempre. È il calciatore che ha giocato di più. Ogni settimana, senza mai fermarsi. Un vero stakanovista. Un calo fisico e mentale ci può stare, del resto come tutta la squadra. Quindi è un periodo no per tutti. Non dimentichiamoci che è il CAPITANO dello storico scudetto conquistato dopo 33 lunghissimi anni". In questo post pubblicato dalla pagina Instagram 'uronechannel' si difende l'operato di Giovanni Di Lorenzo, raccontando le tante critiche ricevuti anche da lui nell'ultimo periodo.

Parole che trovano d'accordo anche un ex compagno di squadra del capitano azzurro: Dries Mertens. L'attaccante belga, oggi al Galatasaray in Turchia, ha commentato il suddetto post con un cuore azzurro. Di seguito vi riportiamo l'immagine in questione.