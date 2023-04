"Tutto per Lei, Tutti con Lei!", la SSCNapoli carica l'ambiente per il Milan

In vista del match di ritorno dei quarti di finale della Champions League, dopo il volantino degli Ultras anche la SSC Napoli carica l'ambiente.

Ieri sono tornati striscioni e bandiere al Maradona, che si prevede una vera bolgia per la sfida di martedì contro il Milan. In vista del match di ritorno dei quarti di finale della Champions League, dopo il volantino degli Ultras anche la SSC Napoli carica l'ambiente. Il club azzurro scrive sul proprio account ufficiale Twitter: "Tutto per Lei, Tutti con Lei!", pubblicando le foto dei tifosi delle Curve.