UFFICIALE - Napoli show, ma è Thiago Motta l'allenatore di febbraio per la Lega Serie A

Solo vittorie, nessun gol subito, primo posto blindato, eppure non è Luciano Spalletti ma Thiago Motta l'allenatore del mese di febbraio

© foto di Federico De Luca 2023

Solo vittorie, nessun gol subito, primo posto blindato, eppure non è Luciano Spalletti ma Thiago Motta l'allenatore del mese di febbraio per la Lega di Serie A. L'annuncio sui canali social con tanto di post celebrativo per l'ex centrocampista di Genoa e Inter.