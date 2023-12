Un turno a Lukaku, Alvino: “L’arbitro l’ha graziato, non il giudice sportivo. Ennesima vergogna!”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato la decisione del giudice sportivo di comminare un turno di stop a Romelu Lukaku

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato la decisione del giudice sportivo di comminare un turno di stop a Romelu Lukaku dopo il rosso rimediato in Roma-Fiorentina: “Non è stato il giudice sportivo a graziare Lukaku ma l’arbitro. Referto arbitro : fallo di gioco e non condotta violenta. Dunque art 9 comma 7 cgs 1 giornata e non art 38 condotta violenta con 3 giornate. Dunque in ragione del referto dell’arbitro l’applicazione della sanzione. Non vi sembra assurdo che l’arbitro per Lukaku abbia parlato di fallo di gioco e non di condotta violenta? Che vergogna, l’ennesima!”.

