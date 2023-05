Una clessidra e un cuore azzurro: il post social di Olivera dopo il pari con la Salernitana

Il terzino ex Getafe, tramite un post sui suoi canali social, ha pubblicato una clessidra e un cuore azzurro

Nonostante la vittoria dell'Inter contro la Lazio, il Napoli in un Maradona agghindato a festa per l'occasione non è riuscito a conquistare il terzo Scudetto della sua storia. Fallito il primo match-point perché la sfida contro la Salernitana è finita 1-1, con Dia che all'84esimo ha risposto al gol realizzato da Mathias Olivera poco dopo l'ora di gioco. Il terzino ex Getafe, tramite un post sui suoi canali social, ha pubblicato una clessidra e un cuore azzurro, due emoticon che stanno ad indicare che la festa scudetto azzurra è solo rimandata.