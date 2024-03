"Vai in Arabia!", "Ennesimo gol sprecato dal pensionato". I tifosi della Lazio attaccano Immobile

La prima rete dei bavaresi, firmata dall'inglese, è arrivata poco dopo un grave errore di Ciro Immobile sotto porta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è sotto per 2-0 nella sfida dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, che grazie ai gol di Harry Kane e Thomas Muller ha ribaltato, momentaneamente, il risultato della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, vinta per 1-0 dai biancocelesti all'Olimpico tre settimane fa.

La prima rete dei bavaresi, firmata dall'inglese, è arrivata poco dopo un grave errore di Ciro Immobile sotto porta, con l'attaccante capitolino che non ha centrato la porta con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Un'azione che non è andata giù a qualche tifosi della Lazio, che ha commentato un post del club su Twitter prendendosela con il capitano. "Gol sbagliato, ennesimo del pensionato #Immobile, gol subito. Regola non scritta, ma...", Addio Champions! Bello finché è durato. Immobile ormai bollito", e ancora "Immobile è ora che vai in Arabia". Questi alcuni commenti, con la beffa arrivata poi al secondo minuto di recupero, con Muller che ha sfruttato un assist di De Ligt raddoppiando e mettendo la gara in salita per la formazione di Maurizio Sarri.